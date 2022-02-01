Свыше 20 боен дополнительно открыли на Алтае из-за запрета продажи мяса с частных подворий

БАРНАУЛ, 1 февраля. /ТАСС/. Более 20 боенских пунктов дополнительно открыли в Алтайском крае после введения запрета на торговлю мясом животных, убитых на частных подворьях, сообщил председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Алтайского краевого Законодательного собрания Сергей Серов в рамках интернет-конференции во вторник. В восьми районах края проблема до сих пор не решена и боенские пункты отсутствуют.

С 11 ноября 2021 года в крае начал действовать новый порядок реализации мяса животных, выращенных на частных подворьях. Теперь владельцы личных подсобных хозяйств смогут реализовывать мясо свиней и крупного рогатого скота только при условии, если убой произведен на специализированных боенских предприятиях. Процедура подворного убоя противоречит действующим правилам Таможенного союза. Мера вызвала широкий общественный резонанс и волну недовольства среди населения региона.

"По состоянию на 1 февраля на территории Алтайского края дополнительно открыто 21 предприятие по убою животных в 17 районах Алтайского края. На сегодняшний день специализированные площадки по убою животных отсутствуют в восьми районах. Вместе с тем, главы районов, где отсутствуют специализированные площадки, выразили интерес по оборудованию убойных пунктов и в настоящее время работа в данном направлении ведется", - сообщил Серов.

Он отметил, что всего в регионе работают 198 боенских предприятий, из них 139 предоставляют услуги убоя животных. По словам Серова, для создания таких пунктов власти региона активно используют механизм господдержки: предприниматели могут получить микрозаймы от 1% до 3,5% годовых, субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития края.

Введение запрета на оформление ветеринарных сопроводительных документов на мясо, полученное при убое животных в личных хозяйствах, с целью его дальнейшей реализации обусловлено требованиями технических регламентов Таможенного союза. Губернатор региона Виктор Томенко прогнозировал, что мера может привести к удорожанию стоимости мяса на 10%. Подворно в регионе ранее забивалось 17% животных с целью реализации населению.