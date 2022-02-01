В Удмуртии с марта в среднем на 6,4% поднимут тариф на проезд по мосту через Каму

ТАСС, 1 февраля. Тариф на проезд автомобилей по мостам через реки Кама и Буй в Удмуртии поднимут в среднем на 6,4% с 1 марта, сообщает во вторник оператор "Региональная инвестиционная компания".

"С 1 марта 2022 начинают действовать новые тарифы на проезд по платным мостовым переходам через реки Кама и Буй. Изменение стоимости проезда затрагивает все категории транспортных средств для всех тарифных зон. Среднее изменение тарифов составит 6,4%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проезд по мосту через Каму для легковых автомобилей увеличится на 3,4% или на 10 рублей и составит 300 рублей, цена проезда по мосту через Буй также вырастет на 10 рублей (200 рублей).

"Отметим, что новые тарифы на проезд по мостовым переходам ниже предельных тарифов, утвержденных правительством Удмуртской Республики", - сообщили в компании.

Ранее сообщалось, что осенью 2021 года тариф повысился впервые с 2019 года.

Общая протяженность мостового перехода через Каму составляет 10 км, через Буй - 5 км. Мосты обеспечивают быстрое транспортное сообщение между Удмуртской Республикой, Республикой Башкортостан и Пермским краем.