Более 66 тыс. продуктовых наборов выдадут ямальским школьникам на удаленке

ТАСС, 1 февраля. Выдача продуктовых наборов для детей, которые находятся дома на дистанционном обучении, в Ямало-Ненецком автономном округе начнется с 2 февраля. Всего учащимся передадут более 66 тыс. наборов с продуктами для горячего питания, сообщили в пресс-службе регионального правительства во вторник.

31 января ямальские власти приняли решение продлить удаленку для школьников и воспитанников детских садов еще на две недели, до 19 февраля.

"2 февраля на Ямале по поручению губернатора Дмитрия Артюхова начнут выдавать продуктовые наборы для детей. Сегодня во всех образовательных организациях идет фасовка доставленных товаров. Всего будет выдано более 66 тыс. продуктовых наборов. Их получат все ученики начальной школы с первого по четвертый класс, школьники льготных категорий с пятого по восьмой класс, воспитанники детских садов льготных категорий, не посещающие дежурные группы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что уже определили единый перечень продуктового набора для всех муниципалитетов, в нем будет все необходимое для приготовления горячего питания на две недели. Продуктовые наборы будут выдаваться родителям по графику в образовательных организациях с соблюдением всех требований безопасности. Для тех, у кого нет возможности забрать набор самостоятельно, будет организована доставка.

О ситуации в регионе

Всего с начала пандемии на Ямале выявили более 73 тыс. случаев заражения коронавирусом, в том числе омикрон-штаммом. По данным на 31 января, за последние сутки зафиксировали 1 559 случаев, две недели назад фиксировалось еще около 100 случаев ежесуточно. Порядка 40% от всех заразившихся составляют дети и подростки. Прививку от коронавируса поставили 200 подростков.

В ЯНАО ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий населения и обязательную самоизоляцию для непривитых жителей старше 60 лет. В регионе запретили все массовые мероприятия и работу заведений общепита по ночам, ввели QR-коды, режим повышенной готовности продлили до 31 марта.