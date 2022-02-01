Первое чтение законопроекта об ужесточении наказания за пытки планируется в феврале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Госдума может рассмотреть в феврале в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за применение представителями власти пыток. Об этом сообщил во вторник журналистам председатель комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Мы готовим сейчас [законопроект об ужесточении наказания за пытки] к первому чтению. <…> Мы планируем его поставить на первое чтение в феврале", - сказал он, добавив, что ко второму чтению в законопроект могут быть внесены поправки.

Авторами инициативы о расширении понятия "пытки" и усилении наказания за их применение выступили главы комитетов Госдумы и Совета Федерации по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Документ усиливает ответственность для представителей власти за пытки, в том числе совершенные с целью принуждения к даче показаний или запугивания. Законопроект позволяет привлекать к ответственности и сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, а не только следователей или лиц, проводящих дознание. Пытки будут караться лишением свободы на срок до 12 лет, данное преступление будет считаться особо тяжким.