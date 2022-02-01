Матвиенко поздравила патриарха Кирилла с днем интронизации

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поздравила патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем патриаршей интронизации, отметив его работу, направленную на сохранение историко-культурных традиций России.

"Долгие годы вы служите Русской православной церкви, несете людям свет веры, утверждаете в обществе идеалы гуманизма и милосердия. Ваш плодотворный подвижнический труд неустанно направлен на сохранение и приумножение историко-культурных традиций нашего государства, укрепление межнационального и межрелигиозного мира, упрочение семейных устоев и нравственных ценностей", - указала Матвиенко в поздравительной телеграмме, направленной в адрес патриарха.

Спикер Совфеда обратила внимание на то, что патриарх уделяет внимание "вопросам просвещения, воспитания молодого поколения в духе патриотизма", она пожелала ему "успехов в реализации благих дел и начинаний", здоровья, добра и радости.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении с годовщиной интронизации пожелал патриарху здоровья, "духовных сил и всего самого доброго". "Ваше многолетнее служение на благо Русской православной церкви, народа и страны заслуживает уважения", - приводятся слова Володина на официальном сайте Госдумы.