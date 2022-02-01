Выплаты по соцконтрактам будут индексироваться автоматически

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Выплаты по соцконтрактам, заключенные в 2021 году, будут автоматически индексироваться с учетом актуального прожиточного минимума в регионе. Об этом во вторник сообщается на сайте Минтруда России.

"Граждане, заключившие в 2021 году соцконтракт на поиск работы или для преодоления трудной жизненной ситуации, будут получать в 2022 году ежемесячные выплаты, пересчитанные с учетом актуального прожиточного минимума в регионе на момент предоставления выплаты. Раньше в расчете выплат использовалась величина прожиточного минимума, установленная на момент заключения соцконтракта", - говорится в сообщении. В министерстве пояснили, что такие изменения распространятся на все выплаты, произведенные с 1 января 2022 года. То есть гражданам, которые уже получили выплаты в январе, сделают перерасчет.

Кроме того, как отметили в Минтруде, увеличилось число социальных контрактов, которые регионы заключают для развития личного подсобного хозяйства. В частности, лимит по этому направлению вырос с 20% до 25% от общего числа заключенных контрактов.

Также теперь за средства социальных контрактов, заключенных на развитие собственного дела, можно приобретать лицензии. Например, на специальное программное обеспечение (видеоредакторы, программы для проектирования), или на осуществление отдельных видов деятельности (перевозка пассажиров). К реализации соцконтрактов по предпринимательской деятельности будут привлекаться организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - центры "Мой бизнес".

"Изменения позволят субъектам более гибко оказывать государственную социальную поддержку на основании соцконтракта, одновременно сохраняя акцент на таких эффективных мероприятиях как поиск работы, ведение личного подсобного хозяйства, открытие собственного дела", - отметили в министерстве.

Соцконтракт представляет собой договор о взаимных обязательствах между получателем адресной социальной помощи и органом социальной защиты. Орган соцзащиты обязуется оказать гражданину государственную социальную помощь, а получатель в свою очередь обязуется реализовать мероприятия, предусмотренные в договоре. Как отметили в Минтруде, по предварительным результатам 2021 года, когда социальный контракт впервые был распространен на все регионы страны, доходы получателей социального контракта увеличились в 1,6 раза в среднем.