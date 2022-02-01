Высота снежного покрова 1 февраля в Москве стала самой высокой за текущую зиму

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Высота снежного покрова в Москве составила во вторник 49 см, что стало самым высоким показателем в столице за текущую зиму, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Высота снежного покрова в Москве сегодня утром на главной метеостанции города, на метеостанции ВДНХ, составила 49 см - это самый высокий показатель в Москве с начала нынешней зимы", - рассказал синоптик.

Он также добавил, что погода в столице и регионе во вторник останется преимущественно облачная, местами пройдет небольшой снег, возможна гололедица. Температура в Москве будет от 0 до минус 2 градусов, а в Подмосковье - от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. "Ветер юго-западный 4,9 м/с, давление растет, но показания барометров останутся ниже нормы и составят 734 мм ртутного столба (норма в Москве 748 мм рт. ст. - прим. ТАСС)", - заключил Леус.