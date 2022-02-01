Январь в Москве выдался аномально теплым и влажным

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Среднемесячная температура января в Москве оказалась выше нормы на 3 градуса. Кроме того, в столице выпало аномальное количество осадков - 140% от нормы, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Январь в Москве стал теплым и влажным по климатическим характеристикам. Среднемесячная температура января должна быть 9,3 градуса [мороза], а она составила 6,2 градуса [мороза], то есть более чем на 3 градуса температура оказалась выше нормы", - рассказал он.

По словам Леуса, в Москве также выпало аномальное количество осадков за месяц - норма "перевыполнена" на 40%. "Осадков выпало 59 мм при норме в 42 мм или 140% от месячной нормы", - отметил он.

Метеоролог рассказал, что самая низкая температура наблюдалась 13 января - 19 градусов мороза, самая высокая зафиксирована 14 января - 2 градуса тепла.