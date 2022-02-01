В Москве количество пассажиров на МЦД уменьшилось на 16% за последние две недели

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Число пассажиров на МЦД снизилось на 16% за последние две недели. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"За последние две недели пассажиров на МЦД стало меньше на 16%. Больше всего разгрузились самые популярные станции диаметров: "Одинцово" - 18%, "Савеловская" - 18%, "Царицыно" - 16% , "Славянский бульвар" - 15% , "Тушинская" - 19%. Это связано с тем, что по распоряжению мэра Москвы многие перешли на удаленный режим работы. Пожалуйста, по возможности оставайтесь дома. Если выехать все же надо, обязательно надевайте маску", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что правило, согласно которому предприятия должны перевести не менее 30% сотрудников на дистанционную работу, включая всех работников с хроническими заболеваниями и тех, кому больше 60 лет, продолжает действовать в Москве до 25 февраля 2022 года. Горожане, которые входят в эти социальные группы, не прошли вакцинацию и не болели COVID-19 в последние шесть месяцев, обязаны соблюдать домашний режим.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлен 2 357 351 случай заражения, из них 23 417 за последние сутки. Выздоровели 1 962 382 человека, умерли 38 962. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в столице прошли 6 673 588 человек, коллективный иммунитет составляет 64,8%.