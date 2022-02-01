Число очагов коронавируса в Псковской области сократилось вдвое

ПСКОВ, 1 февраля. /ТАСС/. Количество очагов коронавируса в Псковской области за неделю сократилось вдвое, сейчас активными остаются всего две вспышки этой инфекции, сообщил во вторник губернатор Михаил Ведерников.

"С контроля Роспотребнадзора снято несколько очагов. Активными остаются вспышки в Бельско-Устьенском доме-интернате и на площадке Великолукского мясокомбината", - написал губернатор в своем аккаунте в Instagram.

Ранее ТАСС сообщал о выявлении этой инфекции на территории Локнянского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов. Позже на территории региона выявили еще три очага: в Чихачевском доме-интернате Бежаницкого района, в Бельско-Устьенском детском доме-интернате и на производственной площадке Великолукского мясокомбината.

На тот момент общее число заразившихся в очагах составляло 58 человек. В частности, на предприятии "Великолукский мясокомбинат" в Великих Луках коронавирусную инфекцию подтвердили у 22 работников. Это одно из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий России, которое входит в состав Великолукского агропромышленного холдинга, являющегося крупнейшей компанией агропромышленного сектора на Северо-Западе России.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 75 963, выздоровели 70 759 пациентов, 1 432 умерли. В регионе действует запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организаций досуга. Кроме того, действует система ковид-сертификатов. В области ввели обязательную вакцинацию для работающих жителей в возрасте от 60 до 65 лет, а также для работников адвокатской, ветеринарной, информационной, охранной, туристической и ритуальной сфер.