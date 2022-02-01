Вузы Томска перешли на дистант до конца февраля

ТОМСК, 1 февраля. /ТАСС/. Томские университеты перешли на дистанционный формат обучения до конца февраля, сообщается в Telegram-канале проекта "Большой университет". Такое решение связано с эпидемиологической обстановкой в городе.

"Вузы Томска до конца февраля 2022 года будут работать в дистанционном режиме. Эта мера связана со сложившейся в Томской области неблагоприятной эпидобстановкой. Сегодня изменение режима работы обсудили все университеты - члены Томского консорциума научно-образовательных и научных организаций", - отмечается в сообщении.

В Томске расположены шесть университетов: Томский госуниверситет, Томский политех, Томский университет систем управления и радиоэлектроники, Томский государственный архитектурно-строительный университет, Сибирский государственный медицинский университет и Томский государственный педагогический университет . Все они интегрированы в проект "Большой университет".

Ранее ТАСС сообщал, что в Томской области отправили на дистант учреждения допобразования. Школы имеют право переводить на удаленку муниципалитеты при условии, что в учреждениях заболел коронавирусной инфекцией 1% учащихся или 10% работников.