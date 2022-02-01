В ЮАР власти смягчили условия самоизоляции при заболевании COVID-19

ПРЕТОРИЯ, 1 февраля. /ТАСС/. Правительство ЮАР отменило со вторника ряд мер по контролю за распространением в стране коронавируса в условиях сокращения числа новых больных COVID-19. Об этом сообщила местная радиостанция SABC.

Все послабления касаются режима изоляции тех, у кого ПЦР-тест дал положительный результат на коронавирус, а также имевших с ними контакт, отмечает она. Так, у кого заболевание COVID-19 проходит без симптомов, не должен больше уходить на самоизоляцию. В свою очередь те, кто заразился коронавирусом и имеет выраженные симптомы заболевания, должны находиться в изоляции, однако ее срок сокращен с 10 до семи дней. При этом лица, контактировавшие с заболевшими COVID-19, но сами не имеющие симптомов заболевания, больше не должны уходить на самоизоляцию.

В ЮАР в 2020 году была создана общенациональная система отслеживания контактов с инфицированными коронавирусом. Каждый был обязан скачать на свой смартфон специальное приложение, которое автоматически посылало сообщение о возможных контактах с теми, чей ПЦР-тест дал положительный результат. Получивший подобную информацию был должен на десять дней уйти на самоизоляцию и сделать как минимум два теста на COVID-19. Сейчас данные требования существенно смягчены.

За последние 24 часа в ЮАР было выявлено 1 366 новых инфицированных коронавирусом, скончались 14 человек. В больницах страны с диагнозом COVID-19 находятся 5 355. Абсолютное большинство из них инфицировано омикрон-штаммом. Минздрав сообщил, что до 80% населения страны имеет иммунитет к коронавирусу, полученный в результате вакцинации или приобретенный после перенесенного заболевания COVID-19.