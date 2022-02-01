В Испании сократили срок действия антигенных тестов на ковид для въезда в страну

МАДРИД, 1 февраля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Испании решило сократить до 24 часов срок действия антигенных тестов на коронавирус, результаты которых нужно предъявить путешественникам при въезде в страну. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Действительными будут считаться только отрицательные результаты тестов на антиген для выявления инфекции SARS-CoV-2, образец которых был получен за 24 часа до прибытия в Испанию, а не за 48 часов, как было до сих пор", - отметили в Минздраве королевства. "Сертификат диагностического теста должен содержать по крайней мере имя и фамилию владельца документа, дату взятия образца, тип проведенного теста и страну, выдавшую его", - напомнили в министерстве.

С начала пандемии в 47-миллионной Испании было выявлено около 10 млн случаев заражения, свыше 93 тыс. пациентов умерли. В конце декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации. В настоящий момент 90% испанцев старше 12 лет уже полностью привиты от коронавируса.

Ранее на фоне появления омикрон-варианта ковида темпы распространения инфекции в Испании вновь выросли. В результате в стране был зафиксирован антирекорд по суточному приросту инфицированных.