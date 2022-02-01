Кузнецова предложила изучить лучшие практики организации отдыха для многодетных в регионах

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы, глава комиссии партии "Единая Россия" по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова предложила единороссам провести мониторинг лучших региональных практик по организации отдыха для многодетных семей и семей, в которых есть дети с особенностями развития. Об этом она заявила во вторник в ходе приема граждан по социальным вопросам на площадке "Единой России".

"Коллеги, я считаю, что нам важно с вами в ближайшее время, учитывая, что скоро лето, провести мониторинг лучших региональных практик по организации отдыха для многодетных семей и для семей, в которых есть дети с особенностями развития. Эти модели могут лечь в основу федеральных решений", - сказа она.

Политик подчеркнула, что в условиях пандемии важным является вопрос семейного отдыха и сохранения здоровья граждан. "Думаю, что эту задачу мы обязательно решим, запустим мониторинг лучших практик организации отдыха для семей. <...> Будем помогать распространять [опыт], а если потребуются федеральные решения, нужно будет добиваться их", - заключила она.

С 31 января по 4 февраля "Единая Россия" проводит по всей стране неделю приемов граждан по социальным вопросам.