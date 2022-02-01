NBC: в США утроилось число преступлений против американцев азиатского происхождения

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Число преступлений, совершенных в США на почве ненависти в отношении американцев азиатского происхождения, увеличилось более чем втрое в 2021 году и достигло около 10 370. Такие данные Центра изучения преступлений на почве ненависти и экстремизма при Университете штата Калифорния обнародовала в понедельник вечером телекомпания NBC.

По оценке центра, количество таких противоправных действий, включая ненасильственные, в целом увеличилось в США с марта 2020 года по сентябрь 2021 года на 339% по сравнению с аналогичным предыдущим периодом.

Как отметили авторы анализа, в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) зафиксировано наибольшее в сравнении с другими американскими городами число преступлений на почве ненависти. Следом располагаются Сан-Франциско и Нью-Йорк. В последнем наибольшее число таких противоправных действий было совершено в отношении представителей еврейской общины. В целом в США жертвами таких негативных проявлений чаще всего становились афроамериканцы.

Телекомпания приводит данные полицейского управления Нью-Йорка, согласно которым, число преступлений на почве ненависти, совершенных в отношении горожан азиатского происхождения, возросло в 2021 году на 343% по сравнению с предшествующим годом. В Сан-Франциско этот показатель (учитывались также и выходцы из тихоокеанских островов) увеличился за тот же период на 567%, в Лос-Анджелесе - на 173%.

По мнению Расселла Жуна, одного из основателей общественной организации Stop AAPI Hate, выступающей против расового насилия, именно города стали центрами таких негативных проявлений, так как в последние годы там стало активно культивироваться так называемое расовое самосознание, негативное воздействие на развитие которого оказали связанные с пандемией ограничения.