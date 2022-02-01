В Казахстане пройдет международный конкурс для учителей русского языка и литературы

НУР-СУЛТАН, 1 февраля. /ТАСС/. Казахстанские учителя русского языка и литературы смогут принять участие в международном конкурсе "Русский язык - новые горизонты". Об этом сообщила во вторник пресс-служба посольства России в Казахстане.

"1 февраля открывается прием заявок на участие в международном конкурсе "Русский язык - новые горизонты" для учителей русского языка и литературы, работающих в общеобразовательных учебных заведениях Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Проект организован Автономной некоммерческой организацией поддержки гуманитарных программ "Русская гуманитарная миссия" при поддержке Россотрудничества, посольства РФ в Казахстане, Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы.

По данным пресс-службы, конкурс пройдет в два этапа. "В качестве заявки и стартового задания участники присылают эссе на тему "Мой путь в профессию", что позволяет определить уровень сформированности у конкурсантов профессиональных компетенций в области русского языка. На втором этапе 30 победителям будет предложено представить отрывки своих видеоуроков", - рассказали в посольстве.

При этом, помимо творческих испытаний, в рамках конкурса запланированы учебно-методический семинар для преподавателей, а также конкурс чтецов среди казахстанских школьников. В состав жюри войдут высококвалифицированные российские педагоги и филологи.

Предполагается, что 10 победителей конкурса "Русский язык - новые горизонты" будут отмечены грамотами и награждены экскурсионно-ознакомительной поездкой в Россию. Проект планируется завершить 31 августа.