В WWF указали на необходимость глобальной программы по сохранению амурского тигра

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Эксперты должны разработать и принять глобальную программу по сохранению амурского тигра в мире, которая объединит успешные практики, мероприятия и накопленные знания специалистов из разных стран. Это должно произойти на II Международном форуме по сохранению тигра во Владивостоке осенью 2022 года, считает директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Дмитрий Горшков.

"Форум, который у нас будет в сентябре, - чрезвычайно важный, чтобы была принята глобальная программа, которая бы позволяла понимать специалистам, куда двигаться дальше, что делать с сохранением тигра", - рассказал он на пресс-конференции в ТАСС.

По мнению Горшкова, российские специалисты заметно продвинулись в вопросах увеличения численности амурского тигра за последние годы, и их опыт будет полезен другим странам.

"Удалось переломить этот постоянный тренд на снижение <...> Мы видим, какая значительная работа проделана, какой большой опыт есть у специалистов, которые в России работают. Этот опыт, конечно, надо передавать дальше", - отметил он.

Однако достигнутых результатов недостаточно, работа по увеличению численности амурского тигра должна активно продолжаться, считает Горшков. "Это как езда на велосипеде - нельзя достичь результата, бросить крутить педали и ожидать, что велосипед поедет дальше. Очень много мероприятий, очень много дел, которые нужно делать постоянно", - считает он.

На Дальнем Востоке России обитает амурский тигр - самый крупный в мире. Он занесен в международную Красную книгу. В середине ХХ века бесконтрольный отстрел амурских тигров привел к почти полному уничтожению популяции. Согласно последним данным, в регионах Дальневосточного федерального округа живут до 600 особей (95% мировой популяции). В 2013 году по инициативе президента РФ Владимира Путина создали центр "Амурский тигр", который занимается защитой и расширением мест обитания этих хищников.

О форуме

l Международный форум по сохранению популяции тигра проходил в Санкт-Петербурге в 2010 году с участием представителей 13 стран. Делегаты объявили, что за 12 лет необходимо удвоить число тигров в дикой природе.

Форум пройдет во второй раз осенью 2022 года во Владивостоке.