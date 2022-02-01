В Рязанской области школьников пятых-восьмых классов на две недели переводят на дистант

ТАСС, 1 февраля. Школьники пятых-восьмых классов в Рязанской области с 3 по 17 февраля перейдут на дистанционную учебу. Об этом на заседании правительства региона, которое транслировалось онлайн, заявил во вторник губернатор Николай Любимов.

"Из-за того, что у нас уже 12 школ закрыты из-за COVID-19 на карантин, 23 школы у нас по ОРВИ закрыты, необходимо с 3 по 17 февраля пятые, шестые, седьмые и восьмые классы всех школ региона перевести на дистанционный формат обучения, временно, конечно. Школьники начальных классов, а также старшеклассники, продолжат учебу в традиционном формате", - сказал глава региона

Также на дистанционный формат работы переводятся все учреждения дополнительного образования детей

"Роспотребнадзор настаивает на этом решении, я с ними в этом отношении совершенно согласен. Нам, коллеги, надо через это еще раз пройти для того, чтобы не допустить заражения еще большего количества детей", - сказал Николай Любимов.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Рязанской области зарегистрировали 68 456 случаев заболевания, в том числе, 871 за последние сутки. Вылечились 58 575 человек, умерли 2 872. Уровень коллективного иммунитета достиг 58,4%.