Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Тюменской области выросла почти на 56% за неделю

ТЮМЕНЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди жителей Тюменской области увеличился за неделю почти на 56%, он выше недельного эпидпорога на 8%, сообщили журналистам в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

"В нашем регионе за прошлую неделю отмечен рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в сравнении с предыдущей неделей на 55,5%. Недельный эпидемический порог превышен на 8,3%. Заболеваемость детского населения (0-14 лет) возросла на 54,4%, но не превышает эпидпорог для данной категории", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе ведомства, мониторинг циркуляции вирусов ОРВИ и гриппа на минувшей неделе помог установить, что в регионе болеют вирусами гриппа А (H3N2), парагриппом, вирусами не гриппозной этиологии.