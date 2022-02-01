Число заболевших ОРВИ и гриппом в Липецкой области выросло на 55% за неделю

ТАСС, 1 февраля. Более 10,9 тыс. человек в Липецкой области заболели острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом за неделю, это на 55% выше показателей предыдущей недели, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

"В Липецкой области за четвертую неделю 2022 года зарегистрировано 10 914 случаев острых респираторных вирусных инфекций, в том числе гриппа - четыре, показатель заболеваемости составил 96,7 на 10 тыс. населения, что на 55% выше уровня предыдущей недели", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба ведомства, 59% заболевших составляют дети.

За третью неделю в Липецкой области выявили 7 009 заболевших ОРВИ и гриппом, что на 1 130 человек или на 19,2% выше уровня второй недели 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области прививки от гриппа сделали 49,9% жителей региона или 562,9 тыс. человек, в том числе более 1,7 тыс. беременных, более 170 тыс. детей. Поствакцинальных осложнений не зарегистрировали. Всего в регионе планируется привить от гриппа не менее 60% населения или 684 тыс. человек.