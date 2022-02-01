Ученики 5-11 классов Воронежа перейдут на дистанционное обучение с 3 февраля

ВОРОНЕЖ, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Воронежской области из-за роста числа заболевших ковидом приняли решение о переводе с 3 февраля на дистанционное обучение всех учеников 5-11 классов школ Воронежа. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона по итогам заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом.

"С четверга, 3 февраля, на дистанционное обучение переводятся ученики 5-11 классов образовательных учреждений города Воронежа. Учреждения дополнительного образования в Воронеже также будут работать в дистанционном режиме. В муниципалитетах решение о дистанционной форме обучения принимается главами районов лично, исходя из эпидобстановки", - говорится в сообщении пресс-службы.

Про ее данным, до конца недели в Воронеже будут открыты 10 центров первичного осмотра при подозрении на COVID-19. Ранее сообщалось, что в настоящее время в Воронеже открыты четыре таких центра - в городском дворце культуры, в дворце спорта "Юбилейный", в доме культуры "Боровое" и в детской школе искусств № 5.

Как уточняется в сообщении пресс-службы правительства региона, на неделю приостановят деятельность цирков, театров, кинотеатров, концертных организаций. "В органах власти и подведомственных учреждениях на удаленный режим работы переведут всех беременных. Руководству частных предприятий рекомендуют перевести таких сотрудников на дистант. Глава региона поставил на особый контроль мониторинг наличия лекарств, которые бесплатно выдаются в поликлиниках, а также наличие препаратов в аптеках", - говорится в сообщении пресс-службы.

О ситуации в регионе

В Воронежской области введены новые ограничительные меры из-за роста заболеваемости ковидом, в регионе с 5 января число ежесуточных заражений выросло почти в 13 раз - со 175 до 2 266. Всего с начала пандемии в Воронежской области выявлено 213 852 случая заражения коронавирусом, выздоровели 194 168 человек, более 10,2 тыс. умерли. С мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим, людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция. Запрещена ночная работа заведений общепита, введены ковид-сертификаты, в театрах и музеях заполняемость залов не должна превышать 50%, спортивные мероприятия проводятся без зрителей.

В области планируется привить 80% взрослого населения, или 1 516 376 человек. Обязательная вакцинация введена для работников здравоохранения, образования, транспорта, обслуживания, ЖКХ и ряда других сфер деятельности. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в настоящее время вакцинированы 1 382 892 человека, завершили вакцинацию 1 333 614 человек, что составляет почти 88% от плана. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Департамента здравоохранения Воронежской области, в понедельник в регионе началась вакцинация "Спутником-М" детей в возрасте 12-17 лет, на данный момент 21 подросток сделал прививку от ковида.