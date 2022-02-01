В Тамбовской области приостановили работу кафе и ресторанов по ночам до 14 февраля

ТАМБОВ, 1 февраля. /ТАСС/. Работа заведений общепита в ночное время приостанавливается в Тамбовской области до 14 февраля, где за последние две недели число заболевших ковидом выросло почти в четыре раза. Соответствующие изменения внесены в постановление администрации Тамбовской области.

"Временно приостановить на территории Тамбовской области в период с 23:00 до 7:00 деятельность учреждений, работающих по классу 56 ОКВЭД (кафе, рестораны, палатки по приготовлению напитков и пищи - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Кроме того, собственникам торговых центров предписано не допускать на территорию ТРЦ подростков без сопровождения родителей, а также обеспечить контроль за ношением посетителями масок. Собрания собственников жилья можно проводить только в онлайн-формате.

В регионе фиксируется резкий рост числа заболевших ковидом, за последние две недели показатель ежесуточных заражений вырос почти в четыре раза - с 159 до 587 случаев. Всего с начала пандемии в Тамбовской области выявлено 68 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 1,9 тыс. человек умерли.

Как сообщалось, с 31 января в регионе вводится обязательный режим самоизоляции для беременных и граждан старше 60 лет, не имеющих прививки от коронавирусной инфекции. До 7 февраля все школы Тамбова закрыты на карантин.