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Эксперт: в России снизилось число смертельных аварий с лифтами после усиления контроля

Первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров сообщил, что в 2021 году было зафиксировано только восемь смертельных случаев, когда в 2018 - 21

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Восемь человек погибли в результате аварий с лифтами в России в 2021 году. Таким образом, число смертельных случаев с 2018 года сократилось почти втрое после усиления контроля, сообщил во вторник первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров на заседании медиаклуба "Лифт".

"Как только в 2017 году были приняты правила [по эксплуатации лифтов], произошел существенный скачок регистраций несчастных случаев - в 1,5 раза. Пик пришелся на 2018 год, когда был зарегистрирован 21 смертельный случай - это максимальная цифра. После этого началось устранение с рынка неквалифицированного персонала, и кривая пошла вниз. В 2019 году зафиксировано 17 смертельных случаев, в 2020 году - 10 случаев, в 2021 году - восемь", - сказал Захаров.

Если говорить об общем количестве пострадавших и погибших, то в 2017 году было зафиксировано 70 таких инцидентов, в 2018 году - 60, в 2019 году - 82, в 2020 году - 54 и в 2021 году - 57, отметил эксперт. Он подчеркнул, что указанные данные отличаются от официальной статистики, где цифры примерно вполовину меньше, например, по причине того, что владелец лифта мог не обращаться в официальные органы за регистрацией несчастного случая.

По словам Захарова, контроль за эксплуатацией лифтов был усилен после гибели женщины в шахте в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы в 2016 году. Тогда была проведена масштабная проверка более чем 400 тыс. лифтов в многоквартирных домах по всей стране. В результате в десятках тысяч лифтов были найдены нарушения, например, 7-8 тыс. не имели договоров на обслуживание, 10 тыс. не проходили техническое освидетельствование, у 7 тыс. не было паспортов, отметил первый вице-президент Национального лифтового союза.

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