Почти 14,5 млн вакцинированных от ковида россиян заполнили дневники самонаблюдения

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Почти 14,5 млн россиян, вакцинированных от ковида, заполнили дневники самонаблюдения на "Госуслугах".

Об этом во вторник заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Мы благодарим наших граждан, которые помогали контролировать безопасность вакцинации, заполняя дневники самонаблюдения на Госуслугах, - это почти 14,5 млн человек", - сказала она на совещании с членами правительства РФ о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года.