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Пандемия COVID-19

Почти 14,5 млн вакцинированных от ковида россиян заполнили дневники самонаблюдения

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Почти 14,5 млн россиян, вакцинированных от ковида, заполнили дневники самонаблюдения на "Госуслугах".

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Об этом во вторник заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Мы благодарим наших граждан, которые помогали контролировать безопасность вакцинации, заполняя дневники самонаблюдения на Госуслугах, - это почти 14,5 млн человек", - сказала она на совещании с членами правительства РФ о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19
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