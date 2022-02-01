Власти Приамурья будут добиваться сокращения поисковых лицензий на россыпное золото

ТАСС, 1 февраля. Сокращение выдачи лицензий на поиск россыпного золота в Амурской области необходимо для улучшения экологической обстановки региона. Так, максимальное количество выдаваемых лицензий для одного юрлица следует уменьшить с трех до одного в год, считает министр природных ресурсов Амурской области Дмитрий Лужнов.

В прошлом году глава региона Василий Орлов заявил, что на территории Амурской области сложилась ситуация, при которой недобросовестные недропользователи, имеющие поисковые лицензии, ведут разработку россыпного золота на стадии проведения геологоразведочных работ, влекущую за собой причинение существенного вреда окружающей среде.

"Мы хотим сократить количество поисковых лицензий, которые может получить один недропользователь. Но мы все равно настаиваем на введении моратория. Ситуация в Амурской области в этом плане критичная", - сообщил Лужнов во время круглого стола в Общественной палате РФ во вторник.

По его словам, регион направлял свое предложение министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову. Региональные власти предложили сократить максимальное количество выдаваемых поисковых лицензий для одного юрлица с трех до одного в год и уменьшить разрешенную для добычи россыпного золота площадь территории со 100 до 40 квадратных метров.

В сентябре 2021 года губернатор Амурской области Василий Орлов обратился с просьбой к вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко о введении моратория с 2022 года на выдачу поисковых лицензий на россыпное золото в регионе сроком на 5 лет. Как сообщил региональный министр, пока положительного решения по этому вопросу нет, при этом власти субъекта настаивают на введении моратория.

Общественная палата готова поддержать позицию правительства Амурской области по этому вопросу, сообщила председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Елена Шаройкина. "Мы видим в вашем регионе, что это действительно требует мер прямо сейчас", - добавила она.