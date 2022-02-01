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Все виды соцпомощи в России приведут к единому стандарту к 2030 году

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российские власти намерены к 2030 году привести все виды социальной помощи к единому стандарту - сделать их доступными через МФЦ или портал госуслуг, а также сократить время получения. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на совещании о реализации и результатах инициатив социально-экономического развития.

"К 2030 году мы должны перевести все виды помощи - федеральные, региональные, муниципальные - на единый стандарт, чтобы получить их можно было без бумажной волокиты - через многофункциональные центры или портал госуслуг", - подчеркнул он.

Помимо этого, добавил глава кабмина, время на их оформление должно сократиться "с нескольких дней до нескольких минут".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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