Орловская прокуратура выявила нарушения при организации закупки жилья для сирот

ТАСС, 1 февраля. Прокуратура Орловской области при проведении проверки выявила нарушения при организации аукционов на закупку жилья для детей-сирот в Орле, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Прокуратура Орловской области провела проверку соблюдения жилищных прав детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей. Установлены нарушения при организации закупки жилья для детей-сирот", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в Орле в очереди на обеспечение жильем стоит более 300 детей-сирот, в 2021 году соответствующие аукционы для покупки жилья неоднократно признавались несостоявшимися. Прокуратура установила, что муниципальный заказчик устанавливал фактически невыполнимые требования для потенциальных участников закупки, в том числе значительно укрупнял лоты, что исключило возможность участия в аукционе отдельных организаций.

"Вследствие неправомерного бездействия ответственных должностных лиц администрации Орла квартиры для обеспечения детей-сирот были приобретены только в конце финансового года в меньшем количестве, чем могло быть приобретено в начале и в течение года с учетом роста цен на рынке жилья", - отметили в пресс-службе ведомства.

После выявленных нарушений УФАС России по Орловской области проводит проверку соблюдения антимонопольного законодательства при организации проведения закупок. Также прокуратура направила результаты проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных.