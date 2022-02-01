Правительство Эстонии с 7 февраля начинает смягчение ограничений из-за ковида

ТАЛЛИН, 1 февраля. /ТАСС/. Правительство Эстонии приняло во вторник решение начать ослабление с 7 февраля коронавирусных ограничений со школ и кружков по интересам.

"Я понимаю усталость людей и желание наконец оставить коронавирус в прошлом. И правительство тоже хочет как можно скорее смягчить меры контроля", - сказала премьер-министр Кая Каллас агентству BNS.

Согласно принятому правительством Эстонии решению, с 7 февраля отменяется требование самоизоляции для детей, которые находятся в близком контакте с инфицированным, если сам ребенок здоров и у него нет симптомов заболевания. Такой же порядок будет действовать в отношении детских садов и домов по уходу. С 14 февраля правительство намерен упразднить требование о наличии сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании для несовершеннолетних.

"Сегодня мы сделали первые шаги в направлении смягчения, а дальнейшее смягчение мы сможем предпринять, когда распространение вируса начнет снижаться - надеюсь, уже в феврале", - добавила Каллас.

Входящая в правящую коалицию в Эстонии Центристская партия 30 января предложила упразднить требование предъявлять паспорта вакцинации внутри страны и начать смягчать все связанные с распространением коронавируса ограничения с 7 февраля из-за меньшей агрессивности штамма "омикрон".