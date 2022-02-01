Для медиков в Свердловской области выделят дополнительные автомобили

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Дополнительные автомобили выделят в Свердловской области для выездов медицинских работников к пациентам на дом. Это позволит снизить увеличившийся поток людей в поликлиники, сообщил на брифинге во вторник заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

"Выделяется еще и дополнительный автотранспорт для развоза тех медицинских работников, иногда это помощники врачей, если это студенты старших курсов, которые выезжают на дом, для того, чтобы обслуживать людей. Только по Екатеринбургу около 50 автомобилей дополнительно выделено в лечебные учреждения, кроме тех, которые у них были. И еще будет выделено", - сказал Креков.

Как уточнил замгубернатора, в регионе есть проблема с очередями в поликлиниках, куда люди приходят из-за того, что не могут вызвать врача на дом. В некоторые больницы для решения сложившейся ситуации выехали группы регионального министерства здравоохранения, чтобы отладить работу на месте.

В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения. В регионе с 3 февраля запретили работу заведений общепита в ночное время. Ковид-сертификаты необходимо предъявлять только при входе в государственные учреждения, базы отдыха, дома отдыха, санатории.

По данным регионального оперштаба, в Свердловской области за все время пандемии выявили более 229 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 192 тыс. человек, 10 005 умерли.