Большинство сведений о диспансеризации будут обновлять автоматически к 2024 году

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Большинство сведений при прохождении диспансеризации будет обновляться в автоматическом режиме к 2024 году. Об этом во вторник сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"К 2024 году цифровые сервисы должны стать доступны каждому гражданину в проактивном формате. <...> Большинство сведений будет обновляться в автоматическом режиме при прохождении диспансеризации", - сказала она на совещании с членами правительства РФ о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года.

Она добавила, что также к 2024 году современным реабилитационным оборудованием будет дооснащено не менее 60% медицинских организаций. Кроме того, будет удвоен охват граждан, получающих медицинскую реабилитацию, получит развитие ее амбулаторный этап. "Гражданам будет предоставлена необходимая информация о возможностях медицинской реабилитации в удобной форме - через личный кабинет "Мое здоровье" на госуслугах", - отметила Голикова.

Расширенная диспансеризация с целью выявления осложнений после перенесенного коронавируса и подбора дальнейшего лечения, а также для пациентов с хроническими заболеваниями началась в регионах РФ с 1 июля 2021 года. Более чем за полгода ее прошли 2 млн переболевших ковидом.