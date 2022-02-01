В регионах Уральского федерального округа ожидается потепление

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Температура воздуха в ряде регионов Уральского федерального округа в дневные часы поднимется выше нуля в ближайшие три дня. В некоторых регионах ожидаются сильные порывы ветра и метели, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 2 февраля] облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, днем небольшой снег. В отдельных районах на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью - минус 5, минус 10, на севере - минус 15, минус 20 градусов, днем - нуля, минус пяти, на крайнем севере - до минус 10, местами порывы ветра до 15 м/с", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. К пятнице в регионе потеплеет до плюс двух в дневные часы.

В Курганской области местами ожидается небольшой снег, в ночные часы потеплеет с минус 18 до минус девяти, минус 14 к пятнице, возможен небольшой снег, порывы ветра до 15 м/с. В Челябинской области в дневные часы к пятнице температура поднимется выше нуля: с минус пяти среды до плюс одного, возможен снег, порывы ветра до 14-15 м/с.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области потеплеет с минус 17, минус 22 в ночные часы до минус 6, минус 11, возможен снег, в пятницу - метель и порывы ветра до 14 м/с. В Югре потеплеет значительнее: с минус 30, минус 35 в ночные часы до минус 21 при прояснении, также ожидается метель, порывы ветра до 14 м/с, умеренный снег. Потепление ожидается и в Ямало-Ненецком автономном округе: с минус 27, минус 32 в ночные часы до минус 15, минус 20, местами умеренный снег.