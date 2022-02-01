Премьер Португалии заболел COVID-19 через пару дней после выборов

МАДРИД, 1 февраля. /ТАСС/. Результат теста на коронавирус премьер-министра Португалии и генерального секретаря Социалистической партии Антониу Кошты оказался положительным. Об этом сообщила во вторник государственная радиотелевизионная компания Rádio e Televisão de Portugal.

Теперь Кошта, у которого пока нет симптомов заболевания, будет находиться в семидневной изоляции.

Соцпартия Кошты одержала победу на прошедших 30 января текущего года досрочных парламентских выборах.

Сейчас в стране зафиксирован заметный рост числа инфицированных ковидом. С начала распространения инфекции в республике с населением более 10 млн человек было выявлено свыше 2,5 млн случаев заражения, почти 20 тыс. пациентов умерли. При этом считается, что в Португалии все еще не был достигнут пик текущей волны ковида.