Число закрытых групп в детсадах Югры из-за ОРВИ и ковида выросло за неделю в 4,5 раза

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 февраля. /ТАСС/. Работа 475 групп в 163 дошкольных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) временно приостановлена из-за случаев заражения ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается во вторник на сайте управления Роспотребнадзора по Югре.

По данным управления, неделей ранее в Югре была приостановлена работа четырех детских садов и 106 групп в 76 дошкольных учреждениях региона.

"С целью разобщения на четвертой неделе приостановлен образовательный процесс в связи с заболеваемостью ОРВИ и коронавирусной инфекцией в 475 групп 163 детских садов во всех муниципальных образованиях", - сказано в сообщении. Таким образом, в Югре за неделю число закрытых групп в детсадах из-за ОРВИ и ковида выросло в 4,5 раза.

В управлении Роспотребнадзора по Югре отметили, что за неделю с 24 по 30 января 2022 года в регионе зарегистрировано 238,4 случая гриппа и ОРВИ на 10 тыс. человек, что выше предыдущей недели на 111,8% и выше эпидемического порога на 215,0%. Рост заболеваемости отмечается во всех возрастных группах. В структуре заболеваемости доля взрослых 15 лет и старше составила 56,8%, детей - 43,2%. Наиболее интенсивный рост среди взрослых на 146% и школьников 15-17 лет - на 114,6%.

По данным регионального оперативного штаба, в Югре за все время пандемии заразились ковидом 121,7 тыс. человек, 95 тыс. выздоровели, 2 174 умерли.

В округе до конца февраля с ограничениями проводятся зрелищно-развлекательные мероприятия, подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей. Действует режим самоизоляции граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями, введена обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов.