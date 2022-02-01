В Азербайджане зафиксировали антирекорд по числу случаев заражения коронавирусом за сутки

БАКУ, 1 февраля. /ТАСС/. Суточный прирост заразившихся коронавирусом в Азербайджане во вторник впервые за время пандемии превысил 5 тыс. случаев. По сообщению оперативного штаба при правительстве республики, за последние сутки проведено 15 945 тестов, выявлено 5 223 новых случая заражения, выздоровели 2 319 человек, скончался 21 пациент.

Днем ранее было выявлено 2 186 новых случаев заражения, но и тестов было проведено вдвое меньше. До этого суточный максимум 4 943 был зафиксирован 30 января.

По данным инфекционистов, более 90% всех случаев заражения коронавирусом в стране приходится на омикрон-штамм.

Первый случай заражения инфицирования в Азербайджане был выявлен 28 февраля 2020 года. С того времени зафиксировано несколько пиков заболеваемости, последний - в начале ноября прошлого года. В декабре число случаев заражения пошло на спад, а с конца января нынешнего года вновь фиксируется увеличение показателя. По последним данным, за время пандемии в Азербайджане подтверждено 663 693 случая заражения, 627 342 человека выздоровели, 8 755 пациентов скончались от осложнений.

Вакцинация населения от коронавируса в Азербайджане началась 18 января прошлого года. Согласно информации оперштаба, сделано более 12 млн прививок. При этом в республике, население которой составляет 10 млн человек, более 4,7 млн жителей получили обе дозы вакцины. Свыше 2 млн человек вакцинированы бустерной дозой.