Пользователи в США сообщают о сбое в работе Spotify

ТАСС, 1 февраля. Проблемы в работе музыкального интернет-сервиса Spotify наблюдаются во вторник в США. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Согласно его данным, 52% сообщивших о неполадках пользователей отмечают сбои в работе сайта, 28% фиксируют трудности с функционированием приложения, еще 20% жалуются на проблемы с передачей потокового аудио.

О незначительных сбоях в работе Spotify сообщают также пользователи из Канады и Германии.