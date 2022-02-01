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В Подмосковье упростили запись в кружки и секции

Записаться на разные секции теперь можно, оформив одно заявление

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Запись на кружки упростили в Московской области, теперь родителям будет достаточным оформить одно заявление сразу на несколько секций. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"В Подмосковье записаться на занятия в кружки и секции стало проще. Теперь для записи в несколько кружков понадобится только одно заявление", - приводятся в тексте слова замредседателя правительства Подмосковья Ирины Каклюгиной.

Она пояснила, что раньше родителям было необходимо подавать заявление на каждый кружок отдельно. "В регионе огромный выбор кружков и секций, родители и школьники смогут найти занятия на любой вкус. Мы оптимизировали запись в них. Это очень быстро и удобно. Причем кружки могут быть разные: спортивные, творческие и развивающие", - отметила Каклюгина.

Записаться на кружки можно на региональном портале госуслуг и на сайте системы дополнительного образования Московской области.

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