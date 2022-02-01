Диспансеризацию для некоторых категорий приостановили в КБР из-за ухудшения эпидситуации

НАЛЬЧИК, 1 февраля. /ТАСС/. Плановая диспансеризация некоторых категорий граждан приостановлена в поликлиниках Кабардино-Балкарии (КБР) из-за ухудшения эпидемической обстановки в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил ТАСС во вторник руководитель управления Роспотребнадзора по региону Жирослан Пагов.

"Приостановлена диспансеризация в поликлиниках и амбулаториях Кабардино-Балкарии за исключением определенного контингента, исключен большой список больных по жизненным показаниям, [которым необходима медицинская помощь]. Плановая медицинская помощь в стационарах продолжается. Это временно, на две-три недели, врачей не хватает, да и визит в поликлиники в такой период ничего хорошего не сулит, очень серьезный рост идет [заболеваемости COVID-19 и ОРВИ]", - рассказал Пагов.

В разъяснении к постановлению управления Роспотребнадзора, опубликованном Центром управления регионом во вторник, уточняется, что такие меры предприняты "в связи с глобальным ухудшением эпидобстановки и распространением нового штамма "омикрон" на территории Кабардино-Балкарии (299 случаев заражения коронавирусом на 1 февраля, 26 января - 160)". "Приостанавливается проведение профосмотров и диспансеризации для взрослого и детского населения, плановая медпомощь в амбулаторных условиях, за исключением случаев, при которых отсрочка может повлечь ухудшение состояния", - отмечено в сообщении.

Не приостанавливается стоматологическая помощь и помощь в женских консультациях, продолжается проведение перинатального скрининга, оказание плановой медпомощи пациентам, проходящим ЭКО, с онкологической и гематологической патологией. Продолжается выдача лекарственных препаратов в рамках льготного обеспечения по рецептам, оказание паллиативной помощи, гемодиализ, реабилитации (при соблюдении требований Роспотребнадзора), идет вакцинация, профосмотр и иммунодиагностика на туберкулез, осмотр на проведение медико-социальной экспертизы, медицинское освидетельствование иностранных граждан.

Ранее сообщалось, что штамм "омикрон" все больше преобладает среди других штаммов коронавируса в КБР, но высока и циркуляция "дельты". На амбулаторном лечении с легкой формой коронавируса сейчас находятся около 14 тыс. пациентов. Отмечается рост госпитализаций, стационарную помощь получают 726 человек, из них 150 - дети, в реанимации находится 61 пациент.