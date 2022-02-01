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Школьники создали конструкцию ветрогенератора и IT-сервис на Уральской проектной смене

Также среди финалистов представили проект моделирования установки для испытания двигателей наноспутников и сервис для образования в области IT

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Участники Уральской проектной смены разработали в центре "Сириус" конструкцию ветрогенератора для территорий со слабым ветром и сервис для образования и наставничества в сфере IT-проектов. Об этом сообщила на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС заместитель первого проректора Уральского федерального университета, руководитель Уральской проектной смены Надежда Терлыга.

"Среди них [проектов финалистов] <…> - проект, который посвящен конструкции ветрогенератора для слабой силы ветра. Также среди победителей был проект с оценкой гибких навыков (soft skills) кандидата, который претендует на какую-то позицию в компании, и HR может отслеживать его компетенции, в том числе soft skills, с помощью анализа его профилей в соцсетях. Ребята придумали очень интересный алгоритм, и его удалось реализовать", - сказала Терлыга.

Также среди финалистов представили проект моделирования установки для испытания двигателей наноспутников и сервис для образования в области IT - команда разработала платформу, на которой можно не только самостоятельно обучаться, но и работать наставником с другими школьниками.

Всего школьники под руководством наставников разработали 15 технологических проектов.

Уральская проектная смена - это эффективный мотиватор личностного роста, после ее прохождения ребята зачастую продолжают заниматься разработкой инновационных технологий, открывают для себя технологическое предпринимательство, успешно поступают в УрФУ и УГМУ, другие ведущие вузы страны. Организаторами Уральской проектной смены являются УрФУ, Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, лицей "Сириус".

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