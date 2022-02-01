В Бухаресте представили российскую монографию о нападении Румынии на СССР в 1941 году

БУХАРЕСТ, 1 февраля. /ТАСС/. Презентация монографии российского историка, профессора Воронежского государственного педагогического университета (ВГПУ) Татьяны Малютиной "Авантюра Иона Антонеску: румыны в войне против СССР 1941-1944 годов" прошла во вторник в бухарестском Российском центре науки и культуры (РЦНК).

Книга почти в 400 страниц освещает ход боевых действий Советской Армии против румынских войск от вторжения без объявления войны на территорию СССР в июне 1941 года до окончательного разгрома и изгнания агрессоров в 1944 году. Это - перевод при содействии посольства РФ на румынский язык монографии, изданной в Воронеже в 2019 году. Книга представляет собой первый научный труд, посвященный целиком истории боевых действий Советской Армии против румынских войск на советско-германском фронте в 1941-1944 годы, она основана на использовании многочисленных ранее неизвестных документов из российских военных архивов, в том числе так называемых "трофейных фондов".

22 июня 1941 года глава румынского государства ("кондукэтор") и верховный главнокомандующий вооруженными силами, маршал Ион Антонеску отдал румынской армии приказ перейти Прут. Так началась агрессия королевской Румынии вместе с гитлеровской Германией против СССР.

Румыния отправила на советско-германский фронт самый многочисленный из всех стран - сателлитов фашистской Германии контингент войск, отмечается в книге. Вместе со своими союзниками румыны захватили Молдавию, южную Украину, Крым, Кубань, Северный Кавказ, вышли к Дону и Волге. На огромной советской причерноморской территории создали новую румынскую провинцию Транснистрию (Приднестровье) с центром в Одессе. Захватнические интересы румынский диктатор Ион Антонеску и его соратники маскировали реваншистскими лозунгами о "возвращении" Бессарабии и Северной Буковины, а также о "святой войне" с коммунистами-безбожниками.

В 1944 году, когда боевые действия переместились на территорию самой Румынии, в стране произошел государственный переворот, в результате которого Антонеску был арестован, и к власти пришел король Михай I. С этого момента Румыния вошла в состав антигитлеровской коалиции и сражалась на стороне Советской Армии.

В монографии подчеркивается, что в советской историографии тема трактовалась с учетом того, что после войны социалистическая Румыния стала союзником СССР, и поэтому историки предпочитали не осложнять добрососедские отношения, поднимая чувствительные вопросы, связанные с альянсом королевской Румынии и гитлеровской Германии. Сегодня, когда значение победы СССР в Великой Отечественной войне подвергается ревизии и фальсификации, в том числе в Румынии, пишет Малютина, доказательства агрессивного характера "авантюры Антонеску" приобретают не только научную актуальность, но и общественно-политическую значимость, помогая сохранить память о подвиге солдат и офицеров Красной армии, защитивших мир от гитлеровцев и их сателлитов.

Как встретили книгу в Румынии?

После издания монографии в румынских СМИ появилось несколько откликов. Так, авторитетный публицист Ион Кристою заявил в своем блоге, что книга Малютиной, "вопреки ожиданиям, является ценным трудом". "Вполне естественно, что книга написана с российских позиций", - подчеркнул он, добавив, что "очень важно знать другую точку зрения, понять, как видят ситуацию русские". Кристою также отмечает, что "в отличие от мемуаров немецких генералов, которые отзываются о румынских союзниках с презрением, российские авторы высказывают о румынском неприятеле положительные мнения".

В еженедельнике "22" политолог Штефан Попеску отмечает богатую информационную базу монографии, признавая, что Румыния была "слишком маленькой для такой большой войны" и что нападение на СССР было "ошибкой, за которую румынский народ дорого заплатил". Вместе с тем, автор формулирует и ряд критических замечаний. Так, он отрицает, что в Румынии сегодня из Антонеску создается имидж национального героя, забывая, что политика маршала в стране критикуется лишь за антисемитизм, но не за нападение на СССР. Все же Попеску выражает надежду, что "появление книги приведет к спокойному научному диалогу между румынскими и российскими историками и особенно позволит лучше узнать друг друга".

Выступая на презентации, посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин подчеркнул "важность продолжения общественного, научного, культурного диалога между двумя странами". "Такой сбалансированный и взвешенный диалог позволяет извлечь уроки из истории", - сказал дипломат.

Ректор ВГПУ Сергей Филоненко рассказал о работе в воронежском вузе центра по исследованию участия стран - сателлитов гитлеровской Германии во Второй мировой войне. Татьяна Малютина представила структуру своей книги, а также состояние советской и российской историографии на эту тему. Участники состоявшейся затем дискуссии, в том числе румынские историки, подчеркнули важность проведения подобных встреч.

На оккупированных землях действовал закон волчьей стаи

"Напасть на СССР Румынию побудила, конечно же, жажда наживы румынских элит, - сказала в интервью ТАСС Татьяна Малютина. - Образно на эту тему высказался Бенито Муссолини, заявивший, что надо не опоздать к дележу "русского пирога".

"Первоначально кондукэтор Ион Антонеску и его соратники вознамерились расширить территорию страны за счет, как они считали, спорной территории Бессарабии, - продолжала историк. - Захват Одессы, советского Причерноморья от Днестра до Буга позволил обзавестись новой румынской провинцией Транснистрией. Последовала оккупация Крыма, немецкие, румынские, венгерские, итальянские солдаты шагали к берегам Дона и Волги, к хребтам Кавказа. Победы вскружили головы оккупантам, и Антонеску уже грезилась "Великая Румыния" до Урала".

"Румынские войска подчинялись немцам и выполняли те боевые задачи, которые ставило перед ними гитлеровское командование, - отметила Малютина. - На занятых землях действовал закон волчьей стаи. Оккупанты вводили свой "новый порядок", грабили, забирали все, что можно, непокорных убивали".

"Последовали разгром фашистской группировки войск под Сталинградом и Ясско-Кишиневская операция. Авантюрные замыслы кондукэтора потерпели крах и обернулись для румынского народа трагедией: в антисоветской войне страна потеряла 475 070 человеческих жизней".

У российских и румынских историков есть шанс на взаимопонимание

"Даже в нынешней непростой международной ситуации у российских и румынских историков есть шанс на взаимопонимание", - считает Малютина. "На мой взгляд, - говорит она, - ученые всегда исследуют прошлое с надеждой, что уроки истории будут учтены в будущем".

"Как историк я могу смело утверждать, что Россия никакой угрозой для Румынии не является, - заявила автор монографии. - Поэтому строить наши взаимоотношения в конфронтационном ключе совершенно неуместно. Это я говорю и как мать троих детей, которые, как и все мы, хотят жить в мире".

"Корни исторических событий дают всходы в наше время, - подчеркнула Малютина. - Те, кому народ доверил свою судьбу и облек властью, должны это хорошо понимать и нести ответственность за свои действия. Нельзя не вспомнить в этой связи мысли знаменитого историка-воронежца Николая Костомарова (1817-1885): "В истории, как и в жизни, раз сделанный промах влечет за собой ряд других, а испорченное в несколько месяцев, годов исправляется веками".