Жители Орловской области смогут дистанционно получить больничный

ТАСС, 1 февраля. Жители Орловской области, имеющие симптомы заражения коронавирусом, смогут получить больничный лист дистанционно при обращении на горячую линию "122". Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков во время прямого эфира в своем Instagram.

"Решение регионального штаба президиума, о том, что теперь, в том числе и по телефону [линии "122"] можно будет сообщить о своих симптомах и соответственно получить больничный", - сказал Клычков.

Он добавил, что по истечении семи дней больничный лист будет либо закрыт, либо продлен при наличии симптомов. Также он будет автоматически открыт при получении положительного ПЦР-теста на коронавирус. Кроме того, со вторника на всех сайтах поликлиник региона добавили адрес почты, по которому можно записаться на прием, а также сообщить о симптомах болезни и получить обратную связь от врача.

Губернатор отметил, что в ходе проверки работы линии 122 не смог сразу дозвониться до оператора, поэтому с завтрашнего дня в поликлиническое звено будет направлено по 15 волонтеров. "555 человек заболело сегодня в регионе, но понимаем, что идет и дальше рост, хоть и не стремительный, как были опасения", - сказал Клычков.

В Орловской области за сутки госпитализировано 224 человека с коронавирусом. С начала пандемии выявлено более 78 тыс. случаев заражения, из них суточный прирост составил 555 заболевших, более 68,9 тыс. пациентов выздоровели. Уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 76,7%.