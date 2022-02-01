В Ленобласти из-за коронавируса дети не смогут посещать общественные места до 20 февраля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Правительство Ленинградской области приняло изменения в "антиковидном" постановлении, продлив ограничение на посещение детьми общественных мест до 20 февраля. Детям запрещается посещать массовые мероприятия, музеи, театры, кинотеатры и другие места общего пользования, сообщила журналистам во вторник пресс-служба правительства Ленинградской области.

"До 20 февраля все дополнительные образовательные программы в школах, организациях допобразования и домах культуры переводятся в дистанционный формат. До 20 февраля запрещаются детские массовые и спортивные мероприятия. Детей не пустят в музеи, театры, кинотеатры, цирки шапито, фитнес-клубы, бассейны и в объекты развлечения и досуга. Исключения: организованные группы класса или с семьей. До 20 февраля физкультурные и спортивные мероприятия разрешаются только на воздухе, в "красной" и "желтой" зонах их численность - до 500 человек, в "зеленой" - до 1 000. До 20 февраля запрещается проведение массовых гуляний, зрелищных мероприятий", - говорится в сообщении.

Эпидемическая обстановка в Ленинградской области осложняется, ежедневный прирост заразившихся коронавирусом составил 1 251 человек, госпитализированы 204. Всего с начала пандемии в регионе выявили 118 569 случаев заражения, выздоровел 102 961 (441 за сутки), умерли 3 169 (пять за сутки).