Поголовье зубров увеличилось на 50% в Смоленской области в 2021 году

ТАСС, 1 февраля. Национальный парк "Смоленское Поозерье" сформировал устойчивую популяцию диких зубров на южной территории за счет завоза новых особей, увеличив их поголовье в 1,5 раза в прошедшем году, до 60 зубров. Об этом сообщила ТАСС начальник отдела развития туризма нацпарка Оксана Солар.

"С учетом завоза в 2021 году 18 голов зубров из Окского и Приокско-террасного заповедников поголовье увеличилось на 50% и составляет порядка 60 особей. Такое количество зубров уже может претендовать на статус устойчивой популяции, способной выжить в дикой природе", - сказала Солар.

Собеседница агентства отметила, что завоз зубров, 80% из которых - телята в возрасте от полутора до двух лет, позволил сформировать жизнеспособную популяцию в южной части нацпарка. В ближайшие годы она будет увеличиваться за счет прироста рождаемости молодых особей. "Это устойчивая популяция, скорее всего в ближайший год-два новые зубры привозиться не будут. Теперь мы планируем создать демонстрационный вольерный комплекс в центральной части парка, в районе деревни Боровики, и там будет формироваться группировка", - добавила Солар.

Нацпарк "Смоленское Поозерье" расположен к северу от Смоленска в 500 километрах от Москвы. Рельеф с речными долинами и 35 озерами, которые и дали название парку, оставило тут последнее оледенение, завершившееся 11 тысяч лет назад.