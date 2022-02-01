Число инфицированных коронавирусом в Испании превысило 10 млн

МАДРИД, 1 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 10 039 126 случаев заражения коронавирусом было выявлено в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом сообщил во вторник Минздрав королевства.

Показатель на 77,9 тыс. больше цифры за понедельник. Кроме того, с начала пандемии в Испании 93 633 пациента умерли из-за COVID-19.

Ранее на фоне появления омикрон-варианта ковида темпы распространения инфекции в королевстве вновь выросли. В результате в стране был зафиксирован антирекорд по суточному приросту инфицированных. Как предполагается, Испания уже преодолела пик текущей волны ковида.