К строительству центра "Машук" в Пятигорске привлекут около 80 молодых людей из Ингушетии

МАГАС, 1 февраля. /ТАСС/. Около 80 студентов и безработных молодых людей из Ингушетии трудоустроят и привлекут к строительству молодежного центра "Машук" в Пятигорске. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя администрации главы и правительства республики Анзор Мархиев.

"По поручению главы республики Махмуд-Али Калиматова комитетом по делам молодежи Ингушетии подписано соответствующее соглашение по трудоустройству студентов и безработных молодых людей в Пятигорске, где продолжается строительство молодежного образовательного центра "Машук". От нашего региона уже задействовано более 30 человек из числа молодежи для выполнения данных работ, в ближайшее время будут привлечены еще более 40 человек, в общем планируем трудоустроить около 80 молодых людей", - сказал Мархиев.

По его словам, он лично выезжал на объект и удостоверился, что все студенты обеспечены комфортными условиями проживания и работы.

"Для студентов, обучающихся на специальностях по архитектуре и дизайну, это еще и дополнительная практика. Руководством республики поставлена планка - до конца года достичь показателя занятости населения высокого уровня, для чего нужно создать около двух тысяч дополнительных рабочих мест. Данный вопрос находится на личном контроле у главы республики, который уделяет особое внимание занятости ингушской молодежи", - добавил собеседник агентства.

Как сообщал ранее в СМИ глава региона Махмуд-Али Калиматов, одной из самых основных проблем региона является высокий уровень безработицы, власти ведут работу по решению данной проблемы. По словам министра труда, занятости и социального развития Ингушетии Хаджибекира Муталиева, уровень общей безработицы в республике снизился за 2021 год с 31,6%, до 30,3%. Такие же темпы снижения наблюдаются и в уровне регистрируемой безработицы - с 18,7% до 15%.