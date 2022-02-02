ВС РФ рассмотрит просьбу Генпрокуратуры о признании движения "Колумбайн" террористическим

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Верховный суд в среду приступит к рассмотрению иска Генпрокуратуры о признании движения "Колумбайн" террористическим.

Рассмотрение административного иска пройдет в закрытом режиме.

В случае удовлетворения иска размещение призывов к акциям по типу "Колумбайна" или их репост будут рассматриваться правоохранительными органами как подготовка террористических актов. Под действие статьи о пропаганде терроризма попадут также публичные высказывания, оправдывающие массовые убийства.

В настоящее время создатели "колумбайн"-сообществ и лица, размещающие подобную информацию в своих аккаунтах в соцсетях, подвергаются только мерам воздействия со стороны Роскомнадзора. Согласно статистике ведомства, речь идет более чем о 300 случаях в год.

Понятие "колумбайн" вошло в обиход массовой культуры после массового убийства в одноименной американской школе в 1999 году, когда двое учеников убили 13 человек, еще 23 человека получили ранения. После этого в ряде стран мира, в том числе в России, появились тематические сообщества в социальных сетях, посвященные этим событиям и восхваляющие организаторов убийств. После серии происшествий в российских учебных заведениях Госдума в 2018 году приняла закон о мерах по борьбе с создателями так называемых колумбайн-сообществ, пропагандирующих насилие в соцсетях. На основании этого закона Роскомнадзор организовал работу по блокировке запрещенной информации. В 2020-2021 годах в реестр запрещенной информации по теме "Колумбайна" были добавлены свыше 750 ссылок.