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В прибрежных селах Чукотки ожидается штормовой ветер

Его скорость будет достигать 30 м/с

ТАСС, 2 февраля. Циклон на Чукотке принесет в среду в прибрежные населенные пункты метель и ветер до 30 м/ с, сообщает пресс-служба окружного управления МЧС России.

"2 февраля прогнозируется восточный ветер, на побережье Берингова моря - до 25-30 м/с c низовой метелью. Температура воздуха по округу - от минус 15 до минус 20 [градусов], местами 23-28 [градусов] мороза, на востоке - местами 8-13 градусов ниже нуля", - говорится в сообщении.

Вылеты трех рейсов из аэропорта Анадыря - в Марково, Залив Креста и Кепервеем - задержаны из-за неблагоприятных метеоусловий.

Теги
РоссияЧукотский автономный округ
На Камчатке задержали вылеты восьми рейсов
Причиной являются неблагоприятные метеоусловия
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