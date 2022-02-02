В прибрежных селах Чукотки ожидается штормовой ветер

ТАСС, 2 февраля. Циклон на Чукотке принесет в среду в прибрежные населенные пункты метель и ветер до 30 м/ с, сообщает пресс-служба окружного управления МЧС России.

"2 февраля прогнозируется восточный ветер, на побережье Берингова моря - до 25-30 м/с c низовой метелью. Температура воздуха по округу - от минус 15 до минус 20 [градусов], местами 23-28 [градусов] мороза, на востоке - местами 8-13 градусов ниже нуля", - говорится в сообщении.

Вылеты трех рейсов из аэропорта Анадыря - в Марково, Залив Креста и Кепервеем - задержаны из-за неблагоприятных метеоусловий.