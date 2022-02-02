Эксперт: нарушение питания в детстве отнимает пять лет жизни

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Нарушение питания в первый год жизни, в дошкольном и школьном возрасте отнимает у человека пять лет жизни. Об этом рассказал главный внештатный диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян в интервью газете "Известия" , опубликованном в среду.

"Нарушение питания в первый год жизни - это отнятые два с половиной года ожидаемой продолжительности жизни человека. В дошкольном, школьном возрасте мы теряем еще два с половиной года. Надо повышать общую культуру питания", - сказал он. Эксперт добавил, что "у половины населения нашей страны отмечается дефицит отдельных витаминов, у 30% - поливитаминная недостаточность".

Тутельян также отметил, что полноценное питание может помочь больному ковидом. "В общих чертах - должно быть полноценное питание, удовлетворяющее все потребности человека в пищевых и биологически активных веществах адекватно его энерготратам. Это база, из которой формируется прочный иммунитет, адаптационный потенциал, помогающий организму сопротивляться любым неблагоприятным факторам, включая вирусы", - рассказал эксперт.

По его мнению, во время болезни, особенно при заражении штаммом "дельта", когда страдает желудочно-кишечный тракт, необходимо делать "акцент на щадящей пище, подвергнутой ферментированию". "Если нарушается микрофлора кишечника, ешьте кисломолочные продукты, которые облегчают работу ЖКТ с помощью пробиотиков, пребиотиков. Больше употребляйте продукты, богатые лактобациллами: это простокваша, йогурты", - добавил он.