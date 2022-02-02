Два рейса из Москвы в Омск перенаправили на запасные аэродромы из-за тумана

ОМСК, 2 февраля. /ТАСС/. Два рейса авиакомпаний "Победа" и S7 из Москвы в Омск сели в Тюмени и Новосибирске из-за сильного тумана в аэропорту прибытия. Об этом сообщили в среду ТАСС в информационной службе аэропорта Омск-Центральный.

"Два рейса перенаправлены по метеоусловиям Омска, это туман", - сказали в аэропорту.

На сайте аэропорта уточняется, что рейс S7 перенаправлен в Новосибирск, рейс "Победы" - в Тюмень. Ожидаемое время прибытия в Омск не сообщается. Также задержано прибытие в Омск рейсов авиакомпании Red Wings из Новокузнецка по метеоусловиям там, а также из Екатеринбурга. Соответственно, задержаны все четыре рейса в обратном направлении.