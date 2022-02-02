В Томске на неделю перенесли каникулы для первоклассников из-за коронавируса

ТОМСК, 2 февраля. /ТАСС/. Дополнительные каникулы для первоклассников в Томске перенесли на неделю раньше запланированного срока из-за ухудшения эпидемической обстановки. Теперь они пройдут с 7 по 13 февраля, сообщили ТАСС в городском департаменте образования.

"В связи со сложной эпидемиологической обстановкой дополнительные каникулы для первоклассников в Томске перенесли на неделю раньше. Теперь они пройдут с 7 по 13 февраля. Ранее они были установлены с 14 по 20 февраля", - отметили в ведомстве.

Занятия в учреждениях дополнительного образования в Томской области проводятся дистанционно. Муниципалитеты могут переводить школы на удаленку при условии, что в учреждениях заболели ковидом 1% учащихся или 10% работников. По данным на 1 февраля, 989 классов из 190 школ Томской области закрыли на карантин из-за ОРВИ и коронавируса.