В Бурятии треть всех учреждений среднего профобразования нуждается в капремонте

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Треть колледжей и техникумов в Бурятии нуждается в реконструкции и капитальном ремонте, на обновление инфраструктуры необходимо около 1 млрд рублей. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава региона Алексей Цыденов.

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"Несмотря на успешное обновление материально-технической базы, острым остается вопрос обветшания зданий учреждений среднего профессионального образования, а также в целом нехватка учебных площадей и общежитий. Сегодня из 31 средне-специального учебного заведения каждое третье - 1960-х годов постройки, и есть здания, построенные еще в 1940-х", - сообщил Цыденов.

На строительство новых учебных корпусов и кампусов для системы среднего профобразования в Бурятии необходимо 1,8 млрд рублей и 992 млн рублей - на капитальный ремонт 20 учреждений.

"У нас ежегодно около 7 тыс. выпускников школ поступают в училища и техникумы региона, и на протяжении последних двух лет эта цифра растет. В прошлом году 480 девятиклассникам пришлось пойти в десятый класс, так как им на хватило мест в средне-специальных учреждениях", - сказал Цыденов.

Во время выступления на "Часе субъекта" в рамках Дней Республики Бурятия в Совете Федерации, которые прошли с 24 по 26 января, Цыденов предложил внести изменения в государственную программу Российской Федерации "Развитие образования" с включением мероприятий по модернизации инфраструктуры среднего профессионального образования.